Covid, 684 casi a Latina e provincia, nessun decesso, 8 ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 684 i nuovi positivi a Latina e provincia (+49 di fuori provincia per un totale 733) emersi da circa 7000 tamponi per un tasso di positività che è oggi al 10%. Non ci sono stati decessi. I pazienti contagiati le cui condizioni hanno richiesto il ricovero sono stati in tutto 9 nelle scorse 24 ore, e di questi 8 sono stati trattenuti all’ospedale Goretti e uno trasferito a Roma.

A CASA – In sorveglianza a domicilio ci sono oltre 20mila pontini colpiti dal virus, mentre oltre 21mila sono in auto-sorveglianza come contatti stretti di un positivo.

COMUNE PER COMUNE – Il primato dei contagi spetta anche oggi a Latina e Aprilia, rispettivamente 138 e 124 casi. Sempre alto il dato di Fondi che ne registra 81, balzo in alto di Gaeta con 82 contagi.

Positivi sono emersi anche a Castelforte 6, Cisterna di Latina 32, Cori 3, Formia 37, Itri 11, Lenola 4, Maenza 4, Minturno 15, Monte San Biagio 3, Norma 9, Pontinia 10, Priverno 12, Roccagorga 1, Sabaudia 11, San Felice Circeo 4, Santi Cosma e Damiano 15, Sermoneta 15, Sezze 11, Sonnino 1, Sperlonga 2, Spigno Saturnia 2, Terracina 51.

VACCINAZIONI – Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 6442 (divise tra 566 prime dosi, 869 seconde e 5007 booster).