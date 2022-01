Covid, tutti a fare il booster: un successo l’Open Day 12-17 anni a Latina

LATINA – Ottimo successo di adesione questa mattina (domenica 16 gennaio) per l’Open Day destinato alla fascia 12-17 anni che si sta svolgendo anche a Latina alla ex Rossi Sud. Sin dalle 7, un’ora prima che aprissero le porte del centro vaccinale sulla Via dei Monti Lepini, genitori e figli minorenni si sono messi in fila per poter accedere alla dose booster di vaccino contro il covid. Troppi e troppo accalcati, sarebbe forse stata meglio una prenotazione.

L’iniziativa della Asl di Latina, come altre in corso nella Regione Lazio, arriva nel pieno del picco di contagi e a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni a scuola, con intere classi falcidiate dai casi di positività al virus. Trecento le dosi disponibili evidentemente insufficienti per la domanda.