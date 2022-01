Entriamo insieme nel futuro con Ottica Davoli

“E che ce vo’ a fa na chitara! Un pezzo de legno e quattro corde.” Un famoso detto romano che con grande sintesi e semplicità esprime un importante concetto: per quanto possano sembrarlo, le cose semplici a volte si rivelano molto complesse.

Riportando questo concetto al nostro ambito, possiamo parlare della correzione della presbiopia. Prendiamo come esempio l’occhiale da lettura che, per via del nome, viene spesso decifrato nel modo sbagliato. Ad essere forviante è proprio il termine “lettura” che viene interpretato in modo letterale, in ottica tale definizione si usa in maniera generica per individuare ogni attività che si svolge a 30/35 cm.

Non si tratta quindi solo di lettura, ma anche di controllare l’ora o guardare il cellulare, il tablet, scrivere oppure guardare il piatto mentre si mangia. La correzione della presbiopia ha perciò una valenza molto importante nello svolgimento delle nostre attività quotidiane, passando dal lavoro fino ad arrivare al tempo libero. Con il passare degli anni le nuove tecnologie ci permettono di soddisfare le esigenze più disparate, che soprattutto in questo periodo di pandemia si sono fatte più pressanti a causa del cambio radicale del nostro stile di vita dove l’utilizzo di device e computer si fa sempre più presente. La gamma di prodotti è piuttosto ampia: si parte dal “semplice” occhiale da vicino, per poi passare alle lenti Office fino ad arrivare alle lenti più complesse che sono le progressive. Tutte queste tipologie di lenti hanno subito nel tempo grandi trasformazioni per adattarsi alle nostre esigenze donandoci nel frattempo il massimo comfort possibile. La tecnica messa in atto per fare in modo che ciò sia possibile è la PERSONALIZZAZIONE.

Prima le lenti personalizzate venivano definite sartoriali, ma questo termine ormai sta stretto alla nuova filosofia adottata. Non si tratta più di prendere soltanto delle misure tramite il righello ma di rilevare molteplici dati con la scansione 3D attraverso il nostro VISUFIT 1000 di Zeiss: ne vengono fuori delle lenti individuali da qui il nome della nuova linea di lenti di cui stiamo parlando, le SMARTLIFE INDIVIDUAL. Questa linea attraversa trasversalmente tutte le tipologie dalla monofocale alla progressiva. Avendo a disposizione l’intero ecosistema di strumentazione Zeiss, noi dell’Ottica Davoli possiamo fornire anche la versione PRO. La differenza più importante tra una lente classica e una lente SMARTLIFE INDIVIDUAL sta nell’algoritmo con cui viene costruita la lente, questo tra gli altri parametri ha bisogno dell’apertura pupillare. Quest’ultima varia in base all’età del soggetto. Nella versione “standard” delle SmartLife viene calcolata in termini statistici, nella versione SmartLife PRO, grazie al IProfile plus di Zeiss, possimo rilevare il diametro pupillare reale, rendendo la lente strettamente individuale.

Tanto per fare una similitudine che calza a pennello con il nostro caso, parliamo delle scarpe da corsa. Anche in questo ambito ci sono stati grandi passi avanti: adesso grazie alla scannerizzazione del piede in posizione da corsa e quindi in fase d’uso si riescono a realizzare delle scarpe che oltre ad essere leggere e comode sono più performanti e correggono eventuali anomalie nella postura del piede aumentando così sia il comfort nel tempo che le prestazioni. Questo stesso concetto viene utilizzato per le lenti Smartlife, grande comfort con conseguente visione migliore. Entriamo insieme nel futuro.

