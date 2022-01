Grazie a RediMedica nasce a Nettuno un polo medico all’avanguardia per visite specialistiche ed analisi

Una nuova opportunità sanitaria è arrivata a Nettuno. Con l’ampliamento degli spazi già a disposizione presso la sede di via Diaz numero 5 nasce il Polidiagnostico Nettuno, un centro all’avanguardia con laboratorio analisi e decine di diverse visite specialistiche a disposizione, sia in convenzione che non. Il tutto grazie al gruppo RediMedica, specializzato in questo tipo di attività e presente sul territorio pontino già da 60 anni. Con un orientamento al continuo miglioramento della qualità dei servizi sanitari prestati, il Gruppo dei laboratori e centri multidisciplinari Redi opera con i medici più qualificati e le tecnologie più innovative e con oltre 11 centri sul territorio laziale. Era il 1961 quando il giovanissimo dottor Ugo Redi inaugurò il primo laboratorio analisi privato a Latina. Nel corso del tempo la competenza medica della famiglia Redi, coniugata alla loro forte propensione a soddisfare le esigenze del cliente-paziente, ha permesso di creare un team di eccellenza apprezzato e riconosciuto in tutta la provincia.

All’attività prettamente laboratoristica iniziata negli anni ‘60 si è unità da 15 anni la struttura RediMedica, nata inizialmente dall’esigenza di aumentare i servizi in campo sanitario in una zona di Latina completamente carente da questo punto di vista. Nel corso del tempo, grazie al supporto della famiglia e di tutto lo staff, costituito da medici specialisti, tecnici, personale amministrativo e della fiducia guadagnata sul campo, l’organizzazione si è ulteriormente ramificata e accresciuta nel territorio. Dopo 60 anni di successo l’ultima impresa della famiglia Redi in ordine di tempo è proprio la creazione del Polidiagnostico Nettuno, nata dall’intuizione di Umberto Redi che, con lungimiranza, perspicacia e spirito di sacrificio è riuscito a creare a Nettuno questo nuovo punto di riferimento per la sanità.

Oltre ai servizi già da qualche tempo disponibili la struttura mette a disposizione dei cittadini da questo inizio anno un laboratorio analisi e tutta una serie di visite specialistiche, con la competenza di medici del territorio, sia ospedalieri che liberi professionisti. Al suo interno anche apparecchiature di ultima generazione per effettuare esami come radiografie, risonanze magnetiche, Tac, Moc ed ecografie specialistiche di primo e secondo livello, più tamponi antigenici rapidi, quantitativi di ultima generazione (COI) e tamponi molecolari.

La modernità del centro Polidiagnostico Nettuno non sta però soltanto nei suoi macchinari, ma anche nelle modalità con cui si possono effettuare le prenotazioni e ricevere i referti delle proprie visite. Grazie all’implementazione della innovativa piattaforma Mio Dottore (www.miodottore.it/strutture/redimedica), che permette di effettuare le prenotazioni direttamente online, ogni specialista è infatti in grado di ottimizzare tempi e agende appuntamenti, garantendo la massima soddisfazione del paziente, che potrà consultare i risultati delle analisi comodamente online direttamente sul sito www.grupporedi.it. Ad oggi il gruppo RediMedica può vantare oltre 3.500 recensioni positive sulle sue strutture per puntualità, precisione e affidabilità nelle cure e diagnosi.

Si può ovviamente anche però prenotare contattando direttamente per telefono il centro chiamando al numero 069807631 o allo 0697858703. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito web www.grupporedi.it e seguire il GruppoRedi su Instagram e Facebook.