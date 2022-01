Giornata della Memoria, Operaprima porta in scena “Binario 21”

SERMONETA – “Ci piace pensare che si può camminare insieme per non scordare, per ripartire, per custodire la Memoria”. Con questo spirito Opera Prima porta in scena lo spettacolo “Binario 21” di e con Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri, “per non dimenticare”. L’appuntamento è alle 20,15 di venerdì 28 gennaio nella Chiesa Apostolica di Sermoneta Scalo, in occasione della Giornata della Memoria 2022 (fino ad un massimo di 130 persone, green pass e prenotazione obbligatoria).

Lo spettacolo sarà preceduto con inizio alle 19,30 dall’esibizione degli studenti del Luogo Arte Accademia Musicale di Latina Scalo “per condividere insieme emozioni create dalla musica, dalla pittura e dal teatro”, spiega Flavia Di Tomasso che dirige la scuola. Per tutto lo spettacolo, la pittrice Alba Lavermicocca dipingerà dal vivo ispirata da musiche e teatro.

Sarà anche l’occasione per conoscere da vicino l’associazione Compassion che si occupa di adozioni (l’intervento è previsto alle 19,50), mentre le conclusioni sono affidate alla Fondazione Apostolica.

Lo spettacolo sarà replicato Sabato 29 Gennaio alle 21 presso OperaPrimaTeatro in Via dei Cappuccini,76. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito con prenotazione.