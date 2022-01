Covid, casi ancora su: 1503 e 8 nuovi ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 1503 i nuovi casi di covid a Latina e provincia (ai quali si aggiungono 76 casi di pazienti residenti fuori provincia per un totale di 1579) emersi da circa 8000 tamponi eseguiti per la maggior parte nelle farmacie del territorio (4554 contro 3200 della ASL di Latina). Il virus continua a causare danni alla salute soprattutto nei non vaccinati e ieri al Goretti sono arrivati otto nuovi pazienti mentre tre sono stati trasferiti a Roma.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Sale a 26991 il numero delle persone positive in isolamento domiciliare e a quasi 30 mila quelle in quarantena.

Quattro sono i comuni che presentano positività a tre cifre: Latina con 358, Aprilia con 228, Fondi con 133 seguita da Terracina con 115. Altissimo anche il dato di Formia che segna oggi 99 nuovi positivi, sopra Sabaudia con 60 e Minturno con 50.