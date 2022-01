Rapina in piazza del Popolo ed estorsione: arresto per un 29enne di Latina

LATINA – E’ accusato di aver rapinato e picchiato un ragazzo a Latina, in Piazza del Popolo e di aver poi estorto 600 euro ad altri due giovani usando la violenza e minacciandoli di morte. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Latina hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 29enne di Latina già noto alle forze dell’ordine e detenuto da qualche tempo nella casa circondariale di Viterbo per altri reati.

Le indagini dirette dai sostituti Martina Taglione e Antoni Sgarella hanno portato ad un giovane di origini marocchine ma nato e residente nel capoluogo per i due fatti di cronaca avvenuti a febbraio e luglio del 2018. Nel primo caso, il 29enne aveva avvicinato e minacciato con un coltello un ventenne, gli aveva strappato la catenina d’oro poi lo aveva preso a pugni sul volto lasciando tramortito a terra. Una rapina cruenta per la quale la vittima era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per il secondo fatto, l’accusa è di estorsione continuata: oltre alla somma di 600 euro, che le due giovanissime vittime di nazionalità romena si erano dovute procurare sotto minaccia, avevano anche dovuto consegnare lo stereo della macchina. “Mi servono per pagare l’avvocato”, aveva detto lui minacciandoli di morte se avessero denunciato.