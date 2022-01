Latina Calcio, cessione temporanea di Alessandro Pastore

LATINA – Il Latina Calcio 1932 comunica la cessione a titolo temporaneo del giovane Alessandro Pastore. L’attaccante classe 2002 si trasferisce fino al 30 giugno alla Vastese, formazione partecipante al campionato di serie D girone F. La squadra abruzzese si trova attualmente al nono posto della graduatoria, con 23 punti conquistati in 15 partite. Nel club, tra l’altro, Pastore ritroverà due vecchi compagni di squadra con i quali ha condiviso le emozioni della scorsa stagione culminata con la conquista dei play off, ovvero l’attaccante Jonathan Alessandro e il difensore Emanuele Allegra. Il Latina Calcio 1932 augura le migliori fortune ad Alessandro Pastore per la sua nuova esperienza.