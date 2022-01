Nasce il nuovo FIPAV Lazio, il sito della pallavolo regionale

LATINA – È online il nuovo sito della FIPAV Lazio (www.fipavlazio.it). Un strumento dedicato a tutta la pallavolo regionale, nato con l’obiettivo di rinsaldare quel filo emotivo e relazione che da sempre lega il Comitato a migliaia di appassionati e praticanti. Un nuovo sito che si adatta facilmente a tutti i dispositivi (pc, tablet, smartphone, smart tv), interattivo, fresco e al passo coi tempi, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news relative all’universo pallavolistico laziale (volley, beach volley e sitting volley). Il nuovo portale del CR abbraccerà atleti, arbitri, allenatori, dirigenti e tifosi – con fotogallery e videogallery sempre in evidenza così da avere “a portata di click” i contenuti multimediali e social più recenti – con l’ambizione di voler rappresentare un punto di riferimento nel panorama sportivo italiano. Il sito verrà ulteriormente sviluppato nelle prossime settimane: nasceranno, infatti, le “sottosezioni” dedicate ai Comitati Territoriali di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo, raccogliendo quindi in un unico luogo tutte le anime che compongono il movimento.

“La realizzazione del nuovo sito è uno degli obiettivi che ci eravamo posti all’inizio di questo quadriennio – le parole del Presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi – siamo felici perché finalmente la Pallavolo Laziale avrà uno strumento pratico e moderno per continuare a sentirsi parte della stessa famiglia. Il sito si arricchirà a breve con gli spazi dedicati ai CT, che traslocheranno dai loro siti per entrare definitivamente in un unico luogo. Un vero e proprio portale della pallavolo laziale di cui sentivamo fortemente il bisogno”.

Se si hanno problemi iniziali di visualizzazione procedere come segue:

Apri Chrome. sul telefono o tablet Android.

Tocca Altro (i tre puntini) in alto a destra.

Clicca su Cronologia…

Clicca su “cancella dati di navigazione”

Seleziona un intervallo di tempo nella parte superiore. …

Spunta su “Immagini e file memorizzati nella cache”.

Tocca Cancella dati.