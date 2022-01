Latina, tragico incidente frontale in Via Congiunte destre, muore il 22enne Marco Marini

LATINA – Tragico frontale nella serata di martedì in Via Congiunte destre nei pressi della Motorizzazione civile dove una Nissan Micra guidata da un ragazzo di Borgo Sabotino e un autobus del servizio di trasporto pubblico urbano di Latina si sono scontrati frontalmente. Il mezzo non era in servizio e faceva rientro nel deposito che si trova nei pressi del punto dell’incidente.

L’impatto è stato violentissimo sono stati i vigili del fuoco a estrarre il conducente dalle lamiere e ad affidarlo ai sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare per Marco Marini, un ragazzo di 22 anni che viveva a Borgo Sabotino. Ferito lievemente l’autista del mezzo della CSC Mobilità rimasto sotto shock e portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto i rilievi sono stati svolti dalla polizia locale di Latina.