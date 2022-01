Attentato in Congo: “Arrestati gli assassini di Attanasio, Iacovacci e Milambo”

LATINA – Da ieri sera anche Sonnino è in allerta per le notizie che arrivano dal Congo. Potrebbe infatti essere arrivata la svolta nelle indagini sull’assassinio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in Congo in un’imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere della cittadina pontina Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. Le autorità del Nord Kivu in una conferenza stampa a Goma hanno annunciato di aver arrestato i presunti assassini, come riferisce la stampa estera di stanza in Congo.

“Nei tweet – si legge in un lancio Ansa – vengono mostrate anche alcune foto e un video dei presunti assassini consegnati al governatore militare del Nord Kivu. Al momento non c’è però la conferma delle autorità centrali congolesi”.

In manette si vedono sei giovani, ma mancherebbe l’uomo che ha materialmente sparato, tutt’ora ricercato. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’imboscata alle auto dell’ambasciatore italiano e del World Food Program avvenne a scopo di rapimento: fare prigioniero il diplomatico italiano e chiedere un riscatto. Qualcosa andò storto però e Attanasio, Iacovacci e Milambo furono uccisi subito.