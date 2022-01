Latina, un palo nel cestino della spazzatura

LATINA – Si resta sempre un po’ increduli e confusi di fronte al vandalismo. Chi in questi giorni è entrato in Parco Falcone e Borsellino da Via Tito Speri, si è trovato davanti questa immagine. Ma, per quale motivo mettere un palo della segnaletica in un cestino della spazzatura, con tanto di pesante zolla di cemento? fatto sta che sono tre giorni che il palo è in questa posizione (si tratta di uno dei cartelli che dovevano indicare i percorsi di atletica) e la storica area verde dovrebbe essere il salotto buono della città.