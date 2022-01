Portici gialli a Latina per ricordare Giulio Regeni

LATINA – Anche Latina ha ricordato oggi Giulio Regeni. Mentre a Fiumicello si teneva una maratona di letture per rinnovare la richiesta di verità e giustizia per il dottorando italiano dell’Università di Cambridge rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 (nel giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir), e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, nel capoluogo pontino in segno di vicinanza e adesione alla richiesta dei genitori di Giulio, sono stati illuminati di giallo i portici del Comune ed è stato esposto il cartello “Verità per Giulio Regeni”. Il momento di particolare virulenza del covid ha impedito altre manifestazioni.