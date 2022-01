Rientro con il covid, sindaci d’accordo: in provincia di Latina tutti a scuola lunedì 10 gennaio

LATINA – Anche gli studenti pontini torneranno a scuola domani in presenza senza distinzioni di ordine e grado. L’adesione piena alle scelte del Governo e del Presidente del Lazio è stata confermata durante il vertice che si è tenuto sabato 8 gennaio in Prefettura a Latina per fare il punto della situazione. All’incontro, presieduto dal Prefetto Maurizio Falco e aperto a tutti i sindaci della provincia hanno preso parte anche la rappresentante dell’Ufficio Scolastico provinciale Emiliana Bozzella e il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl, Antonio Sabatucci. Ha espresso soddisfazione parlando di forte disciplina di comunità il prefetto Falco di fronte alle posizioni univoche espresse dai primi cittadini indipendentemente dalle posizioni politiche.

“Sentivamo l’esigenza di confrontarci e individuare una linea di comportamento unitaria – ha detto al termine della call il sindaco di Latina Coletta – Sul tavolo, da un lato la preoccupazione per i contagi che potrebbero esserci nelle scuole dall’altro l’interpretazione dei dati che dimostrano quanto il rischio sia elevato per i non vaccinati (il 70% circa dei ricoverati nelle terapie intensive sono non vaccinati). La pandemia in qualche modo ha fatto cementare i rapporti tra i sindaci perché quando si agisce nell’interesse della comunità, in situazioni di grave emergenza, si superano tutte le differenze e gli steccati ideologici e di partito”.

Da Formia il neo sindaco Gianluca Taddeo fa sapere che “L’amministrazione si è attivata immediatamente Stiamo approntando una serie di accorgimenti, a partire dalla distribuzione dei presidi previsti per il contenimento del contagio come la consegna delle mascherine di protezione Ffp2 e non chirurgiche per le scuole primarie e secondarie di secondo grado (elementari e medie), considerando che rappresentano ancora quella fasce d’età non protette dal vaccino. Per le scuole dell’infanzia, invece, si sta predisponendo l’installazione di sanificatori d’aria

DRIVE-IN OPERATIVI – Ed è partito il lavoro nei drive-in a disposizione degli studenti dove si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico presso Ex Rossi Sud a Latina, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta.

TEST PER STUDENTI NELLE FARNMACIE AL CIRCEO – Gli altri Comuni per evitare viaggi si stanno organizzando in autonomia. Dopo Sabaudia e Fondi, in previsione della riapertura delle scuole, il Comune di San Felice Circeo ha organizzato, a partire da oggi domenica 9 gennaio, uno screening presso le farmacie e strutture del territorio a favore della popolazione scolastica (materna e scuola dell’obbligo). Il test sarà garantito anche ai bambini di San Felice Circeo iscritti all’asilo di Mezzomonte. Il costo dei tamponi sarà a carico del Comune.

A Pontinia il sindaco Tombolillo (qui nella foto pubblicata sulla pagina Fb del Comune di Pontinia) medico di famiglia si è messo lui stesso a disposizione degli studenti per i tamponi nel drive-in cittadino.

Anche il Comune di Minturno ha organizzato un’attività di screening gratuito per il rientro sicuro a scuola. Sabato 8 e Domenica 9 gennaio tutti gli alunni in fascia scolastica da 0 a 18 anni, residenti nel Comune di Minturno o frequentanti gli istituti presenti sul territorio comunale, possono usufruire del servizio. Per accedere è sufficiente che i minori, accompagnati da uno dei due genitori, si presentino nelle fasce orarie indicate in uno dei punti di screening muniti di tessera sanitaria. Non è richiesta la prenotazione