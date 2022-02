Covid, 912 positivi, un decesso e 6 ricoveri

LATINA – Torna a salire il numero dei nuovi casi di covid a Latina e provincia. Sono 912 i positivi emersi da oltre 6000 tamponi, per un tasso di positività intorno al 15%. Si registra anche il decesso di un uomo di Aprilia di 72 anni non vaccinato. I pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore sono stati 8, di cui 6 al Goretti e due trasferiti in ospedali di fuori provincia. Sono Latina e Aprilia i comuni con più casi, ma tornano a salire anche Fondi, Formia e Priverno.

COMUNE PER COMUNE – I casi sono emersi ad Aprilia 132, Castelforte 9, Cisterna di Latina 40, Cori 16, Fondi 73, Formia 63, Gaeta 33, Itri 13, Latina 211, Lenola 8, Maenza 1, Minturno 29, Monte San Biagio 10, Norma 5, Pontinia 20, Ponza 2, Priverno 28, Prossedi 1, Roccagorga 9, Rocca Massima 2, Sabaudia 29, San Felice Circeo 17, Santi Cosma e Damiano 8, Sermoneta 19, Sezze 22, Sonnino 12, Sperlonga 10, Spigno Saturnia 3, Terracina 86, Ventotene 1. I guariti sono stati 299.

VACCINAZIONI – Scende ancora il numero delle vaccinazioni effettuate negli hub provinciali che sono state complessivamente 1627 di cui 249 pediatriche. Scende anche il numero delle prime dosi negli adulti, oggi a sole 92 somministrazioni.