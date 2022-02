Guerra in Ucraina, il “no” dei sindaci. A Fondi Maschietto legge La luna di Kiev

I sindaci hanno anche espresso attraverso l’Anci, “a tutti i sindaci ucraini, alle loro comunità, ai cittadini, vittime innocenti di uno degli eventi più drammatici della storia recente dell’Europa, la solidarietà dell’Associazione nazionale dei Comuni e di tutti i sindaci italiani. L’Anci – si legge in una nota firmata dal Presidente Antonio Decaro- condanna in maniera ferma e decisa l’attacco russo. Non ci possono essere giustificazioni davanti ad azioni di questo tipo. Il nostro auspicio è che la diplomazia possa tornare presto a far prevalere lo strumento del dialogo per fermare il conflitto e ripristinare la sovranità nazionale.