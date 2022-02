Minturno, altro passo in avanti per il Ponte del Garigliano

MINTURNO – Nuovo passo avanti per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Garigliano che collega la Strada provinciale Maiano e la provinciale Lauro-Castelforte-Minturno, interventi che prevedono la sostituzione dell’impalcato esistente con opere di adeguamento sismico delle pile e delle spalle. Il dirigente del Servizio viabilità della Provincia Paolo Rossi ha firmato oggi il contratto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità proprio nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria cui sarà sottoposta la struttura che collega le province di Latina e Caserta.

Il progetto di fattibilità era stato approvato a luglio dello scorso anno, risultato di un accordo di programma tra le due province ciascuna delle quali si è impegnata a stanziare circa 1 milione di euro e ad assumere l’onere della manutenzione del ponte e di tutte le sue parti per la quota parte ricadente nel territorio di competenza, fissata convenzionalmente al 50%. La Provincia di Latina ha assunto il compito di provvedere alle fasi progettuali e di gara, compito che ha portato avanti in tempi rapidi: l’intervento è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da Breng bridge engineering – geologa Paola Serangeli e l’importo del contratto è di 123mila euro. L’accordo prevede che la prima bozza del progetto da portare in Conferenza dei servizi sia consegnata entro 33 giorni. Successivamente all’esito della conferenza dei servizi, l’aggiudicatario avrà a disposizione altri 30 giorni per apportare eventuali modifiche al progetto.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a quasi un milione e mezzo di euro.

“La firma del contratto per la progettazione degli interventi sul ponte – sottolinea il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – è un passo avanti per restituire al territorio pontino una infrastruttura fondamentale anche per i collegamenti con la Campania. Sono veramente soddisfatto – conclude – per la celerità con la quale stiamo portando avanti l’iter dando risposte concrete ai cittadini”.