Latina, accordo tra Inps e Ordine Commercialisti per velocizzare le pratiche

LATINA – INPS di Latina e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) hanno stretto un accordo che ha l’obiettivo di rendere più agevole l’attività delle imprese pontine, velocizzando pratiche urgenti e quelle segnalate dall’Ordine. Il protocollo firmato dal Direttore della sede di Latina dell’Istituto Nazionale di Previdenza, Maurizio Mauri, e dal presidente dell’Ordine Commercialisti, Efrem Romagnoli riguarda gli adempimenti nell’ambito del lavoro e della previdenza. Si tratta di un accordo per molti versi storico – spiegano in una nota le due parti – in quanto, in precedenza, non esisteva alcuna convenzione operativa di questa portata, mirata alla soluzione delle pratiche urgenti e per specifiche attività tramite una interlocuzione diretta dell’Ordine con gli Uffici INPS competenti. Dunque tramite un’apposita figura referente, nell’interesse delle aziende clienti dell’iscritto all’Albo, sarà possibile sollecitare pratiche irrisolte o prive di risposta e altre attività, con particolare attenzione a quelle afferenti DURC e non regolarità contributiva.

All’impegno dell’INPS – di risposte rapide attraverso il cassetto bidirezionale, di risoluzione errori e anomalie del fascicolo elettronico, di consulenza su questioni normative e criticità sull’applicazione degli obblighi contributivi e di riscossione – corrisponde quello dell’Ordine di sensibilizzare, tramite informative, circolari ed eventi formativi, i propri iscritti nell’aggiornamento del fascicolo e nell’inoltro di dati/flussi all’Istituto Previdenziale. Il tutto sarà monitorato dal Tavolo Tecnico, composto da delegati di entrambi gli Enti, e che si riunirà periodicamente anche sulla base delle necessità. Quindi una generale razionalizzazione operativa, per fornire servizi sempre migliori.

Il Presidente Romagnoli, soddisfatto per l’obiettivo raggiunto, in cui importante è stato il contributo della Vice Presidente dell’Ordine, Adelia Davoli, ha sottolineato la “rilevanza pratica per la categoria di siffatto innovativo e storico protocollo, essendo numerosi i commercialisti iscritti all’Albo di Latina che, conformemente alla Legge 12/1979 sono abilitati anche alla consulenza del lavoro”. Romagnoli ha ringraziato il Direttore dell’INPS Dott. Mauri, per l’attenzione e l’impegno dedicati al raggiungimento di questo traguardo, auspicato da tempo dall’ODCEC di Latina e oggi condiviso.

Il Direttore dell’INPS ha manifestato la propria soddisfazione per la sottoscrizione di questo protocollo, auspicando che vi possa essere una collaborazione sempre più forte e proficua a vantaggio dell’utenza di questa Provincia e nel rispetto delle reciproche posizioni.