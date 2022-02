Latina, al Nicolosi alloggi per gli studenti universitari fuori sede

LATINA – Gli allievi universitari fuori sede che studiano a Latina avranno a disposizione alcuni alloggi Ater . Lo ha deciso questa mattina la Giunta regionale approvando la delibera per destinare alcuni appartamenti di edilizia residenziale pubblica agli studenti che non risiedono nel capoluogo pontino, con contratti di locazione a costi contenuti. In particolare, i nuovi alloggi sono stati individuati nello storico quartiere “Nicolosi” del Comune di Latina e in particolare in via Emanuele Filiberto, via Corridoni e via Grassi.

Con questa misura di assistenza abitativa – si legge in una nota della Regione Lazio – l’Ater provvederà alla pubblicazione di un bando per l’assegnazione di questo primo gruppo di alloggi, ma l’azienda sarà costantemente impegnata nel continuo reperimento di ulteriori appartamenti per soddisfare le esigenze degli allievi universitari.

“Questo provvedimento punta a fornire una risposta adeguata alle richieste degli studenti, mettendo a disposizione alcune soluzioni abitative a prezzi calmierati: l’Amministrazione Zingaretti sta investendo notevoli risorse e sta lavorando ad ampio raggio per affrontare le varie esigenze e garantire il diritto alla casa”, è il commento dell’assessore regionale alle Politiche abitative, spiega Massimiliano Valeriani.