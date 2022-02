Al Liceo Classico di Latina spopola il FantaSanValentino

LATINA – Sulla scia del Fantacalcio, ma soprattutto della kermesse nella kermesse che è stato il FantaSanremo, un gruppo di studenti del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha lanciato in questi giorni il FantaSanValentino: regalare fiori al personale amministrativo, dichiararsi a un compagno/a di classe o fare i complimenti a un/una prof, ma anche vestirsi di rosso, scrivere una poesia o lasciare un bigliettino d’amore, sono alcuni dei gesti galanti che consentono di far accumulare punteggio, e magari di far vincere chi ha voluto nella propria squadra il protagonista di turno. E c’è anche chi ha scelto una serenata, in collegamento da casa per via del covid.

Un modo per vivere con leggerezza (e in qualche caso con meno imbarazzo) la Festa degli Innamorati, per favorire le conoscenze tra alunni di classi diverse e per animare le giornate scolastiche con un pizzico di ironia. Una chiamata alla quale hanno aderito circa 60 alunni che si stanno misurando a colpi di rose e felpe rosse.

“L’iniziativa è stata lanciata in collaborazione tra Giornalino della Scuola (Il Classico Giornale) e la pagina Instagram che fa animazione durante tutto l’anno – spiega Paolo, rappresentante d’Istituto che guida il gruppo del Giornalino – ci siamo fatti un po’ trascinare dalla moda del momento e abbiamo lanciato il FantaSanValentino. Domani stileremo la classifica, ma non c’è un vero premio per il vincitore”.

Intanto, in quest’ultima giornata, Valentine e Valentini, con le loro performance romantiche, guadagneranno punti doppi.