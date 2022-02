Pannone nella “diecina” ai David di Donatello con il doc Onde Radicali

LATINA – E’ nella selezione dei dieci film documentari più belli dell’ultimo anno, entrato nella diecina ai Premi David di Donatello, Onde Radicali del regista di Latina Gianfranco Pannone: “Sì, davvero una bella soddisfazione – dice lui – e ringrazio tutti per le tante manifestazioni di stima e affetto. Per ora, però, siamo solo nella diecina, non abbiamo vinto nulla, la strada è ancora in salita”.

Saranno infatti i cinque film che verranno selezionati tra i migliori dieci, quelli che concorreranno al prestigioso riconoscimento, ma è chiaro che quando Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italia, Premi David Di Donatello ha reso noto l’elenco delle opere, è stato un po’ un tuffo al cuore. Un momento importante per la carriera che arriva con un film al quale Pannone è particolarmente legato. “Parliamo di una radio tra le più particolari al mondo, non solo la radio dei Radicali, ma un po’ la voce della democrazia, attraverso le dirette parlamentari, i grandi processi, seguendo passo passo le vicende italiane e con un archivio che raccoglie le storie di un Paese complesso come il nostro”, aggiunge, felice di poter condividere la decina “con un Maestro come Marco Bellocchio, con un fratello maggiore come Peppuccio Tornatore e con altri colleghi che stimo, tra i quali Federico Francioni, che è stato mio allievo al Csc“.

Il doc prodotto da Movimento Film e da Ganesh Produzioni, in collaborazione con Sky Italia, arriverà presto anche a Latina: “Saltato per il covid l’evento di dicembre, se tutto va bene, vedremo la versione integrale, lavoriamo ad una data per il mese di marzo”, ci ha raccontato Pannone questa mattina su Radio Immagine.