Latina, al Teatro D’Annunzio fine lavori il 28 marzo

LATINA – Serviranno ancora due mesi per il fine lavori al D’Annunzio chiuso ormai da anni. A che punto siamo lo spiega l’assessore ai lavori pubblici Pietro Caschera che ha effettuato ieri, come fa ogni lunedì, un nuovo sopralluogo nel palazzo dove sono in corso lavori per la realizzazione di ulteriori opere. “La consegna come da contratto – spiega in una nota – è prevista per il 28 marzo prossimo. Quindi spetterà al Direttore dei lavori comunicare formalmente il “fine lavori” e, una volta adempiuto questo passaggio, si procederà alla fase di collaudo”.

Caschera aggiunge che è un cruccio che la città di Latina abbia dovuto fare a meno del proprio Teatro per troppo tempo ma “che la data del 28 marzo è tutt’altro che una indicazione avventata o l’ennesimo annuncio come potrebbe obiettare qualcuno. Rappresenta la piena volontà da parte dell’Amministrazione comunale di restituire il D’Annunzio alla cittadinanza in piena trasparenza”.