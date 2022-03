A Fogliano lo scatto della volpe liberata dai carabinieri Forestali

LATINA – Giornata di festa a Fogliano dove i carabinieri Forestali che gestiscono il Centro di Recupero della Fauna Selvatica hanno liberato domenica, alla presenza di bambini e famiglie, 19 esemplari, tra rettili, mammiferi e rapaci e tra questi una volpe, un riccio, due tartarughe, un gabbiano, tre germani, due poiane, due gheppi, un allocco, un barbagianni, quattro tortore e un merlo. Gli animali erano stati presi in cura dalla struttura specializzata dopo incidenti di vario genere e una volta ristabiliti sono stati restituiti al loro ambiente naturale.

Una festa che si ripete a primavera e in autunno nella porzione di Parco Nazionale del Circeo più vicina a Latina, anche per insegnare ai bambini qualcosa in più sulla fauna, sulle specie che vivono dalle nostre parti e sui comportamenti più corretti da tenere.

Nelle foto prima la spiegazione ai presenti, poi la liberazione di rettili, mammiferi e rapaci dalle mani del comandante della stazione Carabinieri Forestali di Fogliano, Roberto Mayer.