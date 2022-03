Aggressione a sfondo razziale, Daspo urbano per un uomo di Cisterna

LATINA – Il Questore di Latina Michele Spina ha emesso un Daspo urbano per un’aggressione a sfondo razziale nei confronti di un uomo di 46 anni di Cisterna che aveva aggredito con calci e pugni, all’esterno di un pub del centro storico di Cisterna, un cittadino indiano, minacciandolo ed insultandolo con offese dal contenuto razzista.

L’ intervento della Volante del Commissariato e le successive indagini svolte, avevano consentito di identificare e denunciare l’uomo per lesioni e minacce aggravate da motivazioni razziali. Ora è arrivato anche il provvedimento di divieto, per il periodo di anni due, di frequentare locali pubblici, pub, taverne, bar e ristoranti ma anche discoteche e altri locali da ballo che si trovino nell’area del centro storico del comune di Cisterna. In caso di violazione i destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, in occasione dell’aggressione era stato anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.