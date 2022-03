Basket, la Benacquista in trasferta a Fabriano

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta ad affrontare una trasferta insidiosa sul campo della Ristopro Fabriano. Palla a due alle 17 di domenica 27 marzo sul parquet del PalaBaldinelli di Osimo. Ex dell’incontro Todor Radonjic, uno dei protagonisti della promozione di Fabriano nella scorsa stagione. Todor era stato anche premiato come MVP dei play-off di Serie B.

I nerazzurri sono attesi alla seconda trasferta consecutiva, che li vedrà impegnati sul campo della Janus Fabriano, attuale fanalino di coda del girone Rosso del Campionato di Serie A2 Old Wild West con 6 punti.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, reduce da 4 successi di fila, sta vivendo un momento di rinnovata fiducia, ma al tempo stesso continua a rimanere concentrata sull’obiettivo primario, che è quello di allontanarsi definitivamente dalla parte più bassa della classifica e mettere in cascina la permanenza nella categoria. I pontini attualmente sono in decima posizione con 20 punti al proprio attivo e hanno la ferma intenzione di continuare a combattere fino alla fine della stagione.

Sul fronte opposto, i padroni di casa della Ristopro Fabriano hanno ottenuto la loro ultima vittoria lo scorso 30 gennaio (la terza in questa stagione) e sono pronti a dare il massimo nel tentativo di risalire la china e scongiurare la retrocessione diretta.

Le due squadre hanno delle forti motivazioni e si affronteranno in una sfida determinante per entrambe.

La gara dell’andata, disputata il 12 dicembre al PalaBianchini, si era conclusa con la vittoria dei latinensi con il risultato finale di 91-77 e con una strepitosa prestazione di Aka Fall, che aveva firmato 31 punti in 31 minuti di utilizzo, catturato 10 rimbalzi, rifilato 2 stoppate agli avversari e distribuito 3 assist ai compagni (40 di valutazione per il numero 28 nerazzurro).