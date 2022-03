Playoff, dopo la sconfitta a Perugia, la Top Volley Cisterna guarda a gara 2

CISTERNA DI LATINA – Nonostante la sconfitta per 3-1 subita a Perugia in gara 1 dei play off, la Top Volley Cisterna ha giocato una buona pallavolo seppure orfana di Cavaccini e Dirlic e guarda ora al prossimo match in casa.

“Ce l’abbiamo messa tutta, loro non hanno fatto la partita della vita e noi siamo stati bravi ad approfittarne – ha commentato Fabio Soli, coach Top Volley Cisterna – Ci siamo divertiti e abbiamo espresso la nostra migliore pallavolo, il risultato era nelle aspettative, non la nostra prova. Abbiamo gestito al meglio ogni situazione di gioco. Rimaneggiati come eravamo e come lo siamo stati per tutto il campionato, alla fine abbiamo tenuto bene il campo. Complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta grande maturità e soprattutto hanno saputo gestire al meglio l’opportunità arrivata nel terzo set portandoli fino ai vantaggi”.

Si torna in campo domenica 3 aprile alle 18, per gara 2, appuntamento al PalaSport di Cisterna, partita trasmessa in diretta sulla piattaforma www.volleyballworld.tv.