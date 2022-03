Domenica da podio al campionato Almudena per le ginnaste dell’Uisp Latina

Si è svolta domenica la seconda prova della rassegna di ginnastica ritmica ad Ariccia, il campionato Almudena. Tra le tante ginnaste in gara hanno partecipato anche le ragazze dell’Uisp Latina con esercizi individuali, di coppia e squadra. La mattina è iniziata con l’entrata in pedana delle due ginnaste Giulia De Grandis e Melissa De Angelis, nella categoria allieve prima fascia. Hanno svolto rispettivamente esercizi con nastro e palla e l’ottima esecuzione le ha portate a salire sul podio, classificandosi prima e terza. Nel pomeriggio è stato il turno delle quattro allieve senior Gaia Di Biasio, Chiara Stivali, Claudia Malafronte e Giulia Casumaro. La coppia Di Biasio-Malafronte ha svolto un’eccellente prova in pedana con l’utilizzo di palla e fune, arrivando ad essere premiata con il terzo posto. La coppia Stivali-Casumaro ha portato in pedana un esercizio con il cerchio e le clavette e l’esecuzione impeccabile ha fatto classificare le ginnaste pontine al secondo posto. Per finire la giornata si è conclusa con l’individuale di Giulia Casumaro che nonostante qualche piccolo errorino tecnico ha ottenuto un buonissimo terzo posto.