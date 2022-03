Elezioni amministrative, il 12 giugno 2022 si vota in sette comuni pontini

LATINA – E’ stata fissata la data per le elezioni amministrative 2022, si voterà domenica 12 giugno. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella riunione di oggi . Un’unica data per le comunali e per i referendum sulla giustizia. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 26 giugno, solo per i comuni con più di 15 abitanti.

In provincia di Latina andranno alle urne sette comuni, due commissariati, Ventotene e Sabaudia. Si voterà anche a Gaeta, Cori, Ponza, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano. In tutto il Lazio si vota per le comunali in 53 comuni, mentre tutti i comuni saranno interessati al voto referendario.