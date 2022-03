Sport e periferie, Coletta incontra la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali

LATINA – Oggi a Roma il sindaco di Latina Damiano Coletta, insieme alla vicepresidente di ALI Nazionale, Autonomie locali, Micaela Fanelli, ha incontrato la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali. “È stato un colloquio molto costruttivo nel corso del quale abbiamo parlato dei bandi “Sport e periferie” e “Sport e inclusione sociale”. Quest’ultimo, in particolare, prevede nell’ambito del PNRR lo stanziamento di 700 milioni di euro per incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la costruzione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane – spiega Coletta –

Abbiamo chiesto alla sottosegretaria Vezzali, ricevendo massima disponibilità, una particolare attenzione per i piccoli Comuni e per gli Enti di promozione sportiva sulle possibilità a loro indirizzate nell’ambito dei bandi del PNRR. La sottosegretaria ha inoltre anticipato l’intenzione di attivare ulteriori misure per l’incentivazione della pratica sportiva attraverso progetti che riguardano lo sport nei parchi e nei quartieri”.

Coletta al suo ritorno ha spiegato che nel corso dell’incontro si è parlato dell’istituzione di ristori e dell’estensione del bonus 110 per le società sportive e i Comuni per interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi, misure che potrebbero contrastare le criticità, in particolare del movimento natatorio, causate dall’aumento dei costi energetici. “La sottosegretaria allo Sport ha condiviso i nostri suggerimenti specificando che si sta già lavorando in questa direzione”.

Infine, si è parlato della proposta di formare e istituzionalizzare figure professionali specifiche nell’ambito delle varie discipline sportive di base che possano seguire i giovani con disabilità psichiche favorendo l’inclusione sportiva a tutti i livelli.

“Ringrazio la sottosegretaria Vezzali – conclude Coletta – per la disponibilità all’ascolto e per la sua volontà di trovare soluzioni correttive sulla base delle criticità segnalate e delle proposte che abbiamo avanzato in un clima estremamente cordiale. Ci siamo dati appuntamento a breve per un incontro pubblico con i sindaci Ali per illustrare tutti i bandi in essere”.