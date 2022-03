Il Parco Riviera di Ulisse mette disposizione l’Ecoalbergo di Scauri per ospitare rifugiati ucraini

Il Parco Riviera di Ulisse, ha messo a disposizione della Prefettura di Latina la propria struttura ricettiva di Scauri fino al prossimo 25 maggio per ospitare i rifugiati ucraini. “I circa 20 posti dell’ecoalbergo “L’approdo di Ulisse”, daranno quindi la possibilità, a tante mamme e ai loro bambini – spiega la presidente del Parco Riviera di Ulisse, Carmela Cassetta – di trascorrere un periodo di serenità, dopo aver conosciuto il dramma dei bombardamenti e dei lutti provocati dall’invasione della loro patria da parte della Russia.

Il Prefetto di Latina, che ringrazio personalmente, ha affidato la nostra struttura a una cooperativa specializzata in questo tipo di accoglienza – prosegue la presidente Cassetta – e questa scelta rafforza la nostra consapevolezza di aver fatto la scelta giusta. Quando ci si trova in presenza di persone che soffrono, l’unica cosa da fare è quella di non voltarsi dall’altra parte ma di fornire un contributo concreto.

La Regione Lazio ci ha incoraggiati fin da subito, e nel giro di pochi giorni ci siamo attivati. Un grazie particolare al Comune di Minturno che è accanto a noi in questa battaglia di civiltà e di umanità, oltre che a quei dipendenti del parco che hanno fornito il loro contributo ben oltre il normale orario di lavoro, pur di aiutare chi vive un momento di grande difficoltà lontano dal suo paese e dalla sua famiglia”.

Giovedì 31 marzo pianteremo degli alberi, nell’ambito del progetto Ossigeno, finanziato dalla Regione Lazio, tramite i quali contiamo di rendere il nostro parco sempre più bello. Simbolicamente inizieremo con due alberi che, assieme alle donne e ai bambini ucraini, ospiti della struttura, porremo proprio presso l’ecoalbergo di Scauri. come segno di speranza e augurio di pace.