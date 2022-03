Latina, Fabrizio Gargano presenta “Luoghi Comuni”

LATINA – Riprendono con la primavera le mostre diffuse nel progetto #MadIsolaCulturale che prevede una serie di esposizioni dentro e fuori la Circonvallazione di Latina con i vernissage in presenza abbinate spesso alle degustazioni di prodotti locali. Si comincia con “Storie d’acqua”, una serie di racconti, di diversa lunghezza, che hanno in comune la colorazione in acquarello.

“La prima delle storie – spiega Fabio D’Achille – è “Luoghi comuni”, 30 tavole in formato quadrato, su carta da acquarello, opera di Fabrizio Gargano, sagace cultore di storie, di personaggi colorati che si prestano, inquadrati nello spazio di un foglio prezioso, ad accogliere la curiosità umana e artistica per un’arte che parla davvero a tutti”.

“Come indicato nel titolo è la storia di un ragazzo cinese che, approfittando di tutti luoghi comuni legati alla sua nazione di provenienza, compie indisturbato la sua vendetta – aggiunge Gargano – Il racconto, completo di testi, verrà pubblicato successivamente sul mio sito www.fabriziogargano.it”

Il vernissage è in programma giovedì 24 marzo, a partire dalle ore 18.30 presso Oliocentrica (Viale Cesare Augusto, 40 Latina) dove sarà possibile visitare la mostra delle tavole originali accompagnate da un aperitivo in stile oliocentrico.

“Luoghi Comuni” rimarrà esposta fino al 31 Maggio.