Oroscopo del giorno 23 Marzo 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia volete condividere più tempo con il partner e cercherete di approfondire la vostra relazione. Single: la vostra lealtà vi rende affascinanti e le persone che incontrerete sapranno apprezzarvi. Professionalmente, la forza attuale sta nel vostro dinamismo ed energia: sapete interagire al meglio con i vostri colleghi e riuscirete ad organizzare facilmente le vostre attività. Per quanto riguarda la salute, vivacità, ardore e resistenza saranno gli alleati che vi renderanno la giornata molto piacevole.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto astrale è più favorevole per i single che apriranno il loro cuore e saranno molto attenti con le persone che incontreranno: bella giornata in prospettiva. In coppia, la maggior parte di voi penserà a modi originali per rinnovare le loro promesse d’amore. A lavoro sarete coscienziosi ed ambiziosi e Mercurio vi incoraggia ad organizzare meglio le vostre attività. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni sia fisiche sia mentali, ma essere più attivi fisicamente non vi farebbe male.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. In coppia non dovreste evitare a fare un passo importante: fate uno sforzo per prendere una decisione e tutto vi sembrerà risolvibile. Single: anche voi dovreste decidere quale è il desiderio più grande ed agire di conseguenza. A lavoro, alcuni dei vostri collaboratori potrebbero causarvi dei ritardi: mantenete la calma e prendete le misure necessarie per poter proseguire nella giusta direzione. Per quanto riguarda la salute, avreste bisogno di camminare di più per stimolare la circolazione del sangue.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, sia in coppia che single, finalmente capirete quali sono i problemi da risolvere: Plutone sarà il vostro alleato e vi aiuterà ad esprimere i vostri pensieri in modo obiettivo. Parlare chiaro vi renderà più facile il capirvi a vicenda. A lavoro sarete un po’ titubanti ed avrete difficoltà a gestire le vostre attività: cercate di ritrovare la motivazione. Per quanto riguarda la salute sarete abbastanza in forma, tuttavia, prendetevi più cura di voi stessi e trovate il tempo per riposare la mente.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia dovreste affrontare alcuni discorsi insidiosi perché il partner ha qualche dubbio sulla vostra lealtà: sta a voi dimostrare il contrario. Single: dovreste essere più comunicativi e cercare di aprire il vostro cuore. Professionalmente, il comportamento di alcuni colleghi vi darà fastidio: cercate di chiarire la situazione con calma e diplomazia. Per quanto riguarda la salute, siete giù di morale e dovete trovare un modo per vedere il lato positivo delle cose in generale.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il lato seduttivo sarà alimentato dalla posizione planetaria: attenzione a non far ingelosire il partner. I single non avranno problemi di questo tipo, ma attenzione, potreste cadere in una trappola per cui non siete davvero preparati. A lavoro le cose sono migliori di quanto vi aspettate: le preoccupazioni degli ultimi mesi stanno iniziando a svanire, ed alcuni di voi potrebbero pensare di prendersi più responsabilità. Per quanto riguarda la salute, dovreste provare alcune terapie naturali: riuscirete a combattere più facilmente i piccoli problemi ricorrenti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia deciderete di rompere la routine: il Sole dovrebbe inspirarvi a trovare idee originali per alimentare le braci del vostro amore. Anche i single avranno un atteggiamento più caldo nei loro incontri. Professionalmente vi manca la motivazione: cercherete di finire la giornata di lavoro il prima possibile. Per quanto riguarda la salute, è il momento di risparmiare un po’ di energie e di concedervi una pausa per il relax.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in quadrato con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, alcune discussioni potrebbero prendere la piega di una lite: cercate di essere pazienti e fate attenzione alle parole che direte al partner. Single: non dovreste cercare di esprimere i vostri sentimenti perché potreste essere malintesi. A lavoro non sarete molto motivati e non riuscirete a concentrarvi: fate un bel respiro e impegnatevi di più per non ritardare i progetti importanti. Per quanto riguarda la salute, l’agitazione del vostro ambiente vi stanca: cercate di non sforzarvi troppo e trovate un modo per ricaricare le batterie.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, l’accordo all’interno delle coppie è sempre più positivo. Single: gli incontri saranno all’ordine del giorno e potrebbero consentire la nascita di una relazione. Qualunque sia la vostra situazione emotiva, prospererete emotivamente. L’atmosfera a lavoro è buona grazie allo spirito di cooperazione e solidarietà tra colleghi. Allo stesso modo, associazioni e altri partenariati saranno facilitati dall’influenza astrale. La salute è buona e vi permette di pensare a migliorare l’aspetto fisico.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete troppo chiusi: cercate di aprirvi un tantino e parlate con il partner per evitare di essere fraintesi. Single: dovreste prendervi più tempo per riflettere e valutare i pro ed i contro della vostra situazione. A lavoro sarete un buon esempio per gli altri grazie alla vostra efficienza e concentrazione: continuate cosi e vi si apriranno nuove porte. Per quanto riguarda la salute, da un po’ di tempo avete capito che è meglio limitare gli eccessi e questo vi fa sentire molto meglio.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia siete riusciti ad eliminare la routine: avete voglia di scoprire dove potrebbe andare la vostra relazione. Single: dovreste essere più creativi ed originali nei vostri modi di agire per poter attrarre le persone che vi interessano. Professionalmente, sarà un’ottimo momento per tutti coloro che lavorano nel campo della comunicazione. Per gli altri sarà una giornata piuttosto comune. Per quanto riguarda la salute avete raggiunto un buon equilibrio tra corpo e mente: continuate a prendervi cura di voi stessi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia dovreste cercare di capire quello che volete veramente: fare un passo in avanti o decidere di finire un rapporto che sembra non vi soddisfi più. Single: è arrivato il momento di impegnarvi di più nei confronti di una persona che ha attirato la vostra attenzione. Professionalmente, i discorsi in contraddittorio non sono esclusi: armatevi di pazienza e cercate di essere ragionevoli. Per quanto riguarda la salute dovreste dedicare più tempo all’attività fisica per sentirvi più vivaci.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.