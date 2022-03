Valentina Picca Bianchi racconta il suo “Le donne si danno del tu”

LATINA – Si terrà il 1° aprile (alle 18) al Museo Duilio Cambellotti, la presentazione del libro Ledonne si danno del tu di Valentina Picca Bianchi. L’autrice, imprenditrice di successo, scelta dal ministro Giorgetti come Presidente del Comitato Impresa Donna, sceglie Latina, città del cuore e sua città d’origine per la prima tappa di un tour che porterà la sua opera prima nelle principali città italiane.

All’incontro con l’autrice, per raccontare il “viaggio” che l’ha condotta, insieme alle venti protagoniste del libro, ad intraprendere questa nuova avventura saranno presenti: il sindaco di Latina, Damiano Coletta; il Presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Giovanni Acampora; la giornalista del Messaggero, Monica Forlivesi e alcune delle venti donne imprenditrici, protagoniste del racconto, che leggeranno brani estratti dal libro. Modera l’incontro la giornalista e conduttrice del Caffè di Rai1, Roberta Ammendola.

Nel volume edito da Lab DFG (in tutte le librerie italiane e piattaforme digitali), l’autrice ha voluto raccontare il mondo dell’imprenditoria al femminile in un momento particolarmente difficile per il settore, attraverso la trasposizione letteraria delle conversazioni sulla chat WhatsApp delle Donne Imprenditrici delle quali con orgoglio porta avanti le istanze. Le donne viste in una dimensione completamente nuova, quella della “sorellanza digitale”. E, come racconta in prima persona Valentina Picca Bianchi: “La chat è stata uno strumento fondamentale, un rifugio per tutte noi, durante il periodo più difficile della pandemia. Grazie alla sua immediatezza di comunicazione ha favorito il dialogo, lo scambio di opinioni ma anche la possibilità di cercare o dare un sostegno nei momenti più difficili. Quello che più emerge è proprio la voglia di ‘fare squadra’, questo ‘spirito da spogliatoio’, caratteristica tipicamente maschile ma tutt’altro che scontata all’interno di un gruppo formato da donne, sempre restie a raccontarsi e a mettersi a nudo di fronte ad altre donne”.