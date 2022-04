A Latina un incontro su “Carbon Pricing. La nuova fiscalità europea e i cambiamenti climatici”

LATINA – Martedì 12 aprile 2022 alle ore 18,30 presso Officine di Città in via Sezze a Latina verrà presentato il volume “Carbon pricing. La nuova fiscalità europea e i cambiamenti climatici” (ed Il Mulino) di Alberto Majocchi, professore Emerito di Scienza delle Finanze nel Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, che nella sua lunga e brillante carriera ha lavorato come esperto presso la Commissione Europea a Bruxelles in tema di tassazione ambientale, è stato consigliere economico del Ministro dell’Ambiente nel governo Dini, ed è iscritto al Movimento Federalista Europeo che ha anche presieduto, ed è vice presidente del Centro studi sul federalismo.

Il volume – spiegano dal Pd Latina che promuove l’evento – parte dall’osservazione dei nuovi problemi emersi di recente che richiedono una soluzione europea: una più aspra concorrenza in un mondo globalizzato, la difficile transizione verso un’economia digitale, i cambiamenti climatici. Per fare fronte a queste nuove sfide si dovrà strutturare diversamente il sistema fiscale, e in un’ottica di contrasto ai cambiamenti

climatici un ruolo cruciale gioca la fissazione di un prezzo sul carbonio”. Le entrate derivanti dal carbon pricing (il valore economico attribuito alla CO2 ndr) – è spiegato nel libro – garantirebbero infatti l’aumento delle risorse per il bilancio dell’Unione, necessario per sostenere il Recovery plan messo in campo per rilanciare l'economia europea dopo lo tsunami del Coronavirus, mentre il carbon dividend potrebbe essere utilizzato per sostenere la transizione

ecologica verso la «neutralità carbonio», promuovere investimenti e produzione di beni pubblici di utilità sociale, ridurre le disuguaglianze con una riforma fiscale che favorisca i redditi più bassi, sostenere la competitività della produzione europea con investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione, garantire la sicurezza interna ed esterna.

Durante l’incontro Alberto Majocchi illustrerà tutte le potenzialità del Green Deal proposto dalla Commissione europea, che oltre a contrastare i cambiamenti climatici potrà garantire sviluppo, equità sociale e sicurezza.