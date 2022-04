Arma da softair senza tappo rosso, scatta la condanna per Polone

LATINA – E’ stato uno dei personaggi più in vista nell’ultima edizione di Masterchef, il noto programma di Sky, Gabriele Policarpo detto Polone. Con la sua simpatica ruvidezza l’aspirante cuoco di Anzio ha conquistato poco a poco il pubblico e gli altri concorrenti fino all’onorevole eliminazione. Venerdì 8 aprile in Tribunale a Latina, però, il 34enne di Anzio ha pagato una leggerezza. E’ infatti stato condannato dal giudice monocratico del Tribunale di Latina per violazione della legge sulle armi.

Cinque mesi con la sospensione condizionale della pena per una vicenda avvenuta ad Aprilia nel 2017 quando il cuoco era stato fermato dalla Polizia Stradale per un controllo, vestito da soft air e pronto per un’uscita. Aveva con sé l’arma che si usa per simulare le azioni militari previste dall’attività ricreativa, ma non aveva applicato alla pistola l’obbligatorio tappo rosso che consente di distinguere l’arma giocattolo da un’arma vera. Per lui era scattata una denuncia a piede libero e ieri è arrivata anche la condanna. La legge infatti vieta di uscire dalla propria abitazione con oggetti che riproducono armi senza occlusione della canna.