Latina, il Comune consegna 50 schede telefoniche ai profughi ucraini assistiti

LATINA – Sono state donate al Comune di Latina una cinquantina di schede telefoniche Tim, con inclusi un mese di chiamate illimitate verso tutti i fissi e i mobili italiani e 70 GB di navigazione internet, destinate ad altrettante famiglie ucraine. Il contributo solidale è arrivato da una società di Roma, la Digital Retail Srl. A facilitare l’operazione è stato il Servizio Welfare che ha informato della donazione le famiglie ucraine attualmente assistite dal Comune, le quali hanno potuto ritirare le Sim card con un mese di chiamate gratuite questa mattina presso gli uffici comunali di Via Duca del Mare.

«Donare una scheda telefonica con un mese di traffico incluso è un bel gesto – dichiara Francesca Pierleoni Assessora Welfare e Pari Opportunità Latina – per questo abbiamo pensato di fare da facilitatori e di informare di questa opportunità le famiglie che abbiamo in carico. Colgo l’occasione per ringraziare il Consigliere comunale Mauro Anzalone perché è stato lui a mettere in contatto la società che ha effettuato la donazione con il Servizio Welfare».