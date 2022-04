Covid, 782 nuovi casi e nessun decesso

LATINA – Sono 782 i nuovi casi di covid a Latina e provincia, in discesa rispetto al dato di martedì (che recuperava anche i tamponi non notificati di domenica) e in discesa anche rispetto a quello di mercoledì della settimana precedente quando si erano registrati 942 contagi. Il dato pubblicato nel bollettino Asl di oggi 6 aprile emerge da circa 3700 tamponi per un tasso di positività intorno al 20% superiore alla media regionale. Latina supera anche oggi i 200 nuovi positivi e Aprilia i 100.

Non ci sono stati decessi nelle precedenti 24 ore, e i ricoveri al Goretti sono stati 2 nei reparti di area medica.

I casi comune per comune – Aprilia 106, Campodimele 3, Castelforte 5, Cisterna di Latina 65, Cori 16, Fondi 37, Formia 49, Gaeta 18, Itri 11, Latina 204, Lenola 15, Minturno 27, Monte San Biagio 2, Norma 8, Pontinia 14, Ponza 8, Priverno 10, Roccagorga 2, Sabaudia 43, San Felice Circeo 7, Santi Cosma e Damiano 9, Sermoneta 19, Sezze 38, Sonnino 10, Sperlonga 5, Spigno Saturnia 5, Terracina 46. I guariti sono stati 167.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 47 con un ulteriore crollo rispetto alla diminuzione già registrata negli ultimi due mesi, un dato testimoniato dalle prime dosi: solo 2 le persone che hanno intrapreso il percorso vaccinale.