Covid, 851 nuovi casi, muore un uomo di Monte san Biagio

LATINA – Sono 851 i nuovi casi di covid a Latina e provincia emersi da circa 3700 tamponi per un tasso di positività superiore al 22%. Quattro i nuovi ricoveri al Goretti e in un ospedale dell’area romana si è registrato anche il decesso di un paziente di Monte San Biagio. Il totale delle morti per covid da inizio pandemia ad oggi sale così a 852.

I nuovi casi sono emersi ad Aprilia 135, Bassiano 2, Castelforte 6, Cisterna di Latina 56, Cori 17 , Fondi 25, Formia 37 , Gaeta 13, Itri 12 , Latina 255, Lenola 6, Maenza 4 , Minturno 33, Norma 6, Pontinia 22, Priverno 26, Prossedi 2, Roccagorga 9, Rocca Massima 1, Roccasecca dei Volsci 4, Sabaudia 23, San Felice Circeo 15, Santi Cosma e Damiano 7, Sermoneta 28, Sezze 43, Sonnino 2, Sperlonga 4, Spigno Saturnia 1, Terracina 57.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 272, di cui 266 quarte dosi.