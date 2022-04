La polizia va a scuola, lezione al San Benedetto che gestisce un bene confiscato

LATINA – Si terrà domani (7 aprile) un nuovo appuntamento nell’ambito dell’iniziativa “la Polizia va a scuola”, campagna promossa dalla Questura in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale per analizzare ed approfondire le problematiche del mondo giovanile e stimolare la consapevolezza della cultura della legalità come strumento necessario per la costruzione di una comunità civile e propositiva.

Il questore Michele Maria Spina, accompagnato dal dirigente la Divisione Polizia Anticrimine Alessandro Tocco, incontrerà gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “San Benedetto” per approfondire le problematiche connesse alla diffusione di sostanze stupefacenti e psicotrope, soprattutto tra i giovani: “Illustriamo così anche la possibile “interazione” tra sostanze psicoattive e dipendenze comportamentali, nella consapevolezza che tali fenomeni possono essere arginati attraverso un deciso cambiamento culturale e mediante una incisiva attività di prevenzione, che si realizza grazie alla conoscenza e al dialogo”, ha spiegato il Questore dopo l’incontro con i ragazzi del Galilei-Sani.

Agli alunni sarà presentata anche una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato della Scuola di Nettuno, un reparto di eccellenza, che darà vita ad una serie di esercizi simulati per mostrare agli studenti l’eccezionale fiuto del cane poliziotto nella ricerca di sostanze stupefacenti nascoste.

Sono proprio gli studenti del San Benedetto a gestire l’area verde di Via Goya, terreno confiscato alla criminalità organizzata grazie alle indagini condotte dagli investigatori della Questura di Latina su una nota famiglia criminale stanziale a Latina. Ora è un’aula verde.