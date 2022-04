Latina Bene Comune apre un ciclo di incontri, Ortu La Barbera: “Avviare discorso aperto e plurale”

LATINA – Latina Bene Comune inaugura un ciclo di incontri, aperti al pubblico, pensati con l’obiettivo di avviare un dibattito plurale intorno ad alcune tematiche legate ai valori del Movimento civico: gli spazi, il ruolo delle donne all’interno della comunità, la scuola.

“L’intento – spiega la segretaria Elettra Ortu La Barbera – è avviare un dibattito che tenga conto, alla base, di alcune idee fondamentali: l’accessibilità, indipendentemente dalle capacità sensoriali e motorie, di tutte e tutti ai luoghi della città; l’equità, soprattutto di genere, affinché la cittadinanza tutta possa essere coinvolta in una nuova visione di aggregazione sociale; la sostenibilità affinché ci si possa dotare di strutture di mobilità efficienti, ed a basso impatto ambientale, che consenta il raggiungimento ai luoghi di aggregazione a chiunque. Indipendentemente da dove si abita, che sia centro o periferia. Questo appuntamento – conclude la Segretaria di Latina Bene Comune – vuole essere solamente il primo di un ciclo profondo ed articolato. Con la fine dello stato di emergenza è arrivato il momento di riportare il dibattito nei luoghi fisici della città. Un dibattito che deve essere aperto e plurale”.

Si inizia venerdì 8 aprile con l’evento ‘Luoghi di aggregazione – Spazi per la socialità e la Cultura a Latina’. L’incontro si terrà alle ore 18 presso il MUG di via Oberdan e vedrà tra i relatori, Giuseppe Panico, membro del Consiglio Generale di LBC, coordinatore dei Forum ed in prima linea circa l’organizzazione dell’evento. “Gli spazi della città – spiega Panico – anche quelli dei borghi, vanno trasformati da non luoghi a luoghi di socialità per tutti dove poter condividere con altri ed altre esperienze ed attività. È l’incontro tra persone a rendere belli e vivibili gli ambienti”. Interverranno anche altri soci e socie del Movimento: Emanuele Di Russo, Francesca Suale e Patrizio Porcelli e Ferdinando Cedrone, Presidente dell’associazione Quartieri Connessi, che rappresenterà la realtà delle zone urbanizzate più periferiche come gli ex quartieri Q4 e Q5.

Sarà Emilio Ranieri, Consigliere di LBC e Presidente della Commissione Urbanistica a tratteggiare un’idea di quale potrà essere il futuro della socialità latinense mentre la Capogruppo Valeria Campagna toccherà il tema degli spazi aggregativi per i ragazzi e le ragazze della città. “Tra gli argomenti – aggiungono i due Consiglieri – ci sarà anche quello del teatro. Per il quale è arrivato il momento, in vista della imminente riapertura, di avviare un discorso aperto e condiviso, con la cittadinanza e con le forze politiche. L’obiettivo è trovare la miglior forma di gestione possibile che ci consenta di restituire il teatro alla città, nel totale e unico interesse della collettività”.

In chiusura parlerà il sindaco Damiano Coletta.

Per accedere bisognerà esibire il Green Pass rafforzato ed essere muniti di mascherina ffp2.