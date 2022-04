Latina e lo Ius scholae: dibattito al Sottoscala

LATINA – “Ius scholae: Credere per sognare” è il titolo dell’evento, organizzato dall’associazione Noi – Latina Coraggiosa, che si terrà oggi 29 aprile, ore 18.00, al Sottoscala.

“Con la proposta di riforma della legge sullo Ius Scholae, approvata dalla Commissione parlamentare Affari Istituzionali, il dibattito sui diritti alla cittadinanza è tornato al centro della politica. La modifica prevista vorrebbe far riconoscere la cittadinanza a coloro che, cresciuti in Italia, abbiano concluso almeno un ciclo di studi di 5 anni”, spiegano i consiglieri comunali di Lbc Valeria Campagna e Gianmarco Proietti che hanno promosso l’appuntamento.

L’evento vedrà ospiti l’onorevole Giuseppe Brescia, relatore della proposta di legge e presidente della Commissione parlamentare Affari Istituzionali, Michel Rukundo redattore di Blackpost e verrà proiettato un contributo video a cura di Luca Neves, artista rap e cuoco.

Tra i relatori: Valeria Campagna (Capogruppo LBC e Consigliera Provinciale); Gianmarco Proietti (Consigliere Latina Bene Comune); Francesca Perrone (Coordinatrice di Noi – Latina Coraggiosa).