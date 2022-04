Oroscopo del giorno 06 Aprile 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia non sarete in grado di comunicare in modo costruttivo per risolvere le vostre divergenze. Cercate di coinvolgere il partner in attività divertenti per alleviare la tensione. Single: siete troppo sensibili e non dovreste incontrare gente nuova in questo periodo. A lavoro si annuncia una giornata impegnatissima, tuttavia avete lo spirito combattivo e la forza per portare a temine le mansioni del giorno. Dal punto di vista della salute vi sentite sotto pressione: pensate positivamente e cercate di rilassarvi di più.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente il periodo è critico, le coppie devono fare un bilancio: restare insieme o scegliere altre strade. Di fronte ad un’eventuale scelta, qualsiasi essa sia, cogliete l’occasione per riacquistare un po’ di autonomia personale. I single si sentono pronti ad impegnarsi in una relazione, ma hanno ancora qualche riserva. A lavoro avete una marcia in più rispetto agli altri. La vostra intuizione è forte, forse anche troppo: rallentate un po’. Dal punto di vista della salute avete raggiunto un buon equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. In coppia non dovreste fare le cose di fretta oggi. Il partner potrebbe sembrare distante o semplicemente distratto. Cercate di trovare un argomento per coinvolgerlo nella vostra realtà. I single potrebbero rifiutare un ritorno di fiamma dando una certa dimostrazione di carattere. A lavoro potreste provare sensazioni contrastanti verso qualcuno di nuovo nel vostro ambiente. Dovreste concentrarvi di più su quello che vorreste fare. Per quanto riguarda la salute, avete passato un periodo abbastanza attivo e questo richiede una buona dose di riposo.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quadrato con Nettuno nel vostro segno e vi rende creativi sentimentalmente. In coppia sapete come creare il giusto clima e la vostra intensità sorprende positivamente il partner. I single devono restare obiettivi nel valutare le prospettive future. A lavoro avrete l’opportunità di farvi notare: siete efficaci e sapete come gestire eventuali compromessi. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di rallentare il vostro ritmo: riposatevi di più e tutto andrà meglio.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. In coppia gli umori del partner vi daranno del filo da torcere soprattutto se volete influenzarlo per organizzare qualcosa a cui non è interessato. Siate diplomatici e tentate la fortuna domani. Single: non avete voglia di incontrare gente nuova e preferite restare accanto ai vostri cari. A lavoro sarete molto vulnerabili emotivamente: non ascoltate i pettegolezzi e restate concentrati su ciò che dovreste fare. La salute non è delle migliori: rallentate per rilassare la vostra mente.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Un cielo contrastante vi incoraggia a reagire, a ribellarvi ed a mettere le cose in chiaro sul piano sentimentale. Nel volervi liberare dai vincoli della vita di coppia potreste spingervi un po’ troppo oltre: l’autonomia può passare anche attraverso una comunicazione efficace. I single pensano la loro futuro sotto vari punti di vista e preferiscono fare scelte oculate prima di impegnarsi. Professionalmente, l’aspetto astrale vi spinge a superarvi con tenacia nella negoziazione o nelle attività creative. Per quanto riguarda la salute dovreste pensare di più al vostro benessere: cercate di riposarvi il tempo necessario.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avete l’occasione di passare dei momenti speciali: il partner sa vedere il meglio di voi e vi sentite lusingati. Single: dovreste prestare più attenzioni alle persone con cui vi sentite al vostro agio. Professionalmente siete orgogliosi del vostro lavoro ed avete il tempo necessario per pensare in prospettiva. L’alimentazione è il fondamento della buona salute ed avete lavorato per cercare di cambiare le vostre abitudini. Una dieta sana e leggera vi farà bene ed i risultati saranno eccellenti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avete raggiunto un ottimo equilibrio: siete in sintonia col partner e godete di un rapporto appassionante. Single: è una buona giornata per gli incontri. A lavoro, il vostro impegno sarà premiato e sapreste cogliere le occasioni vincenti nel prossimo futuro. Dal punto di vista della salute nulla vi darà fastidio. Siete in buone condizioni ed avete deciso di adottare un’alimentazione sana.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica col vostro segno. In coppia avete grandi progetti per la vita futura ed il partner sembra essere molto grato per le vostre iniziative. I single riescono a farsi notare grazie al loro atteggiamento molto positivo. A lavoro, Saturno vi aiuta a trovare le soluzioni appropriate per poter avanzare in modo sicuro nella vostra carriera. Per quanto riguarda la salute, anche se non vi sembra necessario, concedetevi un momenti di relax all’aria aperta.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica col vostro segno. In coppia avrete un picco di creatività e tante idee originali per mostrare il vostro affetto. Il partner sarà affascinato da questi tocchi fuori dal comune. I single saranno pieni di immaginazione per attirare ed impressionare il proprio prescelto. A lavoro vi sentirete particolarmente a vostro agio in ogni situazione. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà bene: avete la dinamica per testare nuove sensazioni e per trovare un po’ di adrenalina.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. I single avranno il sostegno delle Stelle per sedurre il loro prescelto. Questo è un buon momento per consolidare i rapporti. Per le coppie si annuncia una bella giornata: passerete momenti piacevoli con la vostra metà. A lavoro siete di buon umore e riuscirete a consolidare i risultati ottenuti: siete in grado di distinguere i vantaggi e gli svantaggi della vostra situazione. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sente in forma. Cercate di non superare i vostri limiti in attività troppo impegnative.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. In coppia siete troppo esigenti col partner: cercate di essere ragionevoli e mantenete la calma per evitare alcuni conflitti. Single: vi state divertendo un po’ troppo a giocare con i sentimenti altrui. A lavoro siete ambiziosi e cercate di migliorare la vostra posizione: non prendetevi tutti i meriti perché anche gli altri lavorano sodo. Siete combattuti tra le ambizioni professionali e la vita personale e questo vi esaurisce. Dovreste cercare di prendervi più cura della vostra salute.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.