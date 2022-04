Spari in Via Londra a Latina ferito all’addome un giovane. Caccia al commando

LATINA – Un agguato si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Via Londra dove un ragazzo di origini magrebine è stato ferito all’addome da un proiettile sparato a distanza ravvicinata da due persone che sono fuggite a bordo di una Seat. L’auto poco dopo è stata abbandonata e ritrovata dagli investigatori della Squadra Mobile interventi sul posto. Gli aggressori sono fuggiti a bordo di una seconda auto in direzione di Roma.

Il giovane di cui non si conosce l’identità è stato trasferito al Goretti dove viene operato. Non sarebbe in pericolo di vita.