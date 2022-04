Fermato per un controllo aveva in auto un kg di hashish

SANTI COSMA E DAMIANO – In auto con un chilo di hashish. Un ragazzo di 28 anni è stato fermato nel corso di un controllo stradale dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Formia che lo hanno trovato in possesso della droga. Lo stupefacente era a bordo dell’utilitaria guidata dal giovane, suddiviso suddiviso in 10 panetti. Alla vista dei militari l’automobilista ha tentato di accelerare, ma è stato bloccato e poco dopo sono scattate le manette. Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Cassino competente per territorio, il 28enne già conosciuto alle forze dell’ordine è stato tratto in arresto e si trova ora nel carcere di Rebibbia a Roma.