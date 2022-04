Vivicittà, vincono Diego Papoccia e Carla Cocco

LATINA – E’ Diego Papoccia il vincitore dell’edizione 2022 di Vivicittà, seguito a stretto giro da Christian Falcone (33’20”) e Gabriele Carraroli (33’26”). Sul podio femminile sono salite Carla Cocco dell’Asd Collefero Segni, prima con il tempo di 38’21”, seconda Simona Magrini seguita da Luminitia Lungu.

La partenza, poi due giri da cinque chilometri nel quartiere Pantanaccio, lungo via Epitaffio e via dei Volsci, quindi l’arrivo della 37° edizione, che è anche stata Corsa della Pace, in Parco Falcone e Borsellino dove ad attendere gli atleti con il presidente del Comitato locale Uisp Andrea Giansanti, c’era il sindaco di Latina Damiano Coletta.

Al microfono di Domenico Ippoliti il commento a caldo dell’atleta Diego Papoccia dell’Asd Runners Ferentino che ha chiuso in 33’19”.