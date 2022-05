A Latina aule studio nei centri sociali: 80 posti per gli studenti

LATINA – I Centri Sociali di Latina concedono alcuni spazi individuati all’interno delle proprie strutture al Forum dei Giovani per metterli a disposizione, dal lunedì al venerdì, di studenti e studentesse che li utilizzeranno per attività di studio, soprattutto in vista della sessione estiva degli esami universitari. Dall’altra parte il Forum dei Giovani si impegna a garantire agli iscritti ai Centri Sociali assistenza e informazioni sull’utilizzo di strumentazioni tecnologiche e informatiche, come smartphone, notebook, tablet, e sulla fruizione dei relativi applicativi.

Questo il contenuto dell’accordo di reciproca collaborazione che il Forum dei Giovani di Latina ha sottoscritto, fino al 31 dicembre 2022, con i tre Centri Sociali di Via Ezio, Via Vittorio Veneto e Borgo Isonzo, e che a seguire verrà siglato anche dagli altri sette Centri del capoluogo. Succede anche per l’inaccessibilità della biblioteca comunale Aldo Manuzio causata dal prolungamento dei lavori partiti a metà del 2019.

La Vice Sindaca e Assessora al Welfare Francesca Pierleoni: «È una risposta che l’Amministrazione è riuscita a dare alle esigenze di tutte le parti coinvolte, sia quelle dei giovani di Latina che hanno più volte espresso il desiderio di poter contare su nuovi spazi studio, sia quelle degli iscritti ai Centri Sociali che potranno contare sulla cultura digitale delle giovani generazioni per migliorare il loro rapporto con il web e la tecnologia nell’utilizzo di tutti i giorni. È dunque un progetto reale di scambio intergenerazionale di cui beneficeranno differenti fasce di popolazione».

«Abbiamo lavorato di squadra per trovare questa soluzione – osserva l’Assessora alle Politiche Giovanili Laura Pazienti – e il risultato finale è frutto di una importante sinergia. Il Servizio Politiche Giovanili sarà inoltre il propulsore di numerose attività che verranno svolte negli spazi dedicati ai giovani e per questo siamo già al lavoro con il Forum su un percorso di proposte che seguiremo e promuoveremo con i nostri uffici».

I giovani che usufruiranno degli spazi pagheranno un contributo annuo di 5 euro che comprenderà la copertura assicurativa e si impegneranno a rispettare tutte le norme che regolamentano la presenza all’interno dei Centri Sociali garantendo la tenuta corretta dei locali e delle attrezzature utilizzate. Sarà cura del Forum dei Giovani pubblicare sui propri canali social una tabella con gli orari di apertura dei singoli Centri, con i posti disponibili e il contatto del singolo referente per Centro.