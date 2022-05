All’Oxer il docufilm su Tutankhamon. Introduce l’egittologa Stefania Sofra

LATINA – Una breve conferenza tenuta dall’egittologa di Latina Stefania Sofra, precederà stasera (martedì 10 maggio) al cinema Oxer, alle 21, la proiezione del docufilm Tutankhamon, l’ultima mostra. Chi era Tutankhamon, il mistero della sua morte, la maledizione legata alla tomba e perché il giovane faraone, che non è tra i più importanti, è diventato leggendario, sono alcune delle cose che l’esperta racconterà al pubblico prima della visione in occasione dei 100 anni dalla scoperta della tomba completamente intatta e dei 150 oggetti in essa contenuti.

“Una testimonianza importante perché il tesoro della tomba di Tutankhamon ci dà l’esatta misura di quello che le tombe dei faraoni più importanti dovevano contenere”, ha spiegato in radio l’egittologa.

