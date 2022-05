Christian De Sica a Latina con “Una serata tra amici” il 23 luglio all’Arena Coni

L’Associazione Culturale Eleomai e la Fondazione Varaldo Di Pietro di nuovo insieme in un grande evento all’insegna della solidarietà e dell’inclusione, in quello che è oramai divenuto un appuntamento fisso per la Città di Latina, nell’ambito de I Salotti Musicali Summer Festival.

Protagonista sarà CHRISTIAN DE SICA con il suo spettacolo “Una Serata tra Amici” sabato 23 luglio alle ore 21.30 nell’Arena CONI di Via Botticelli a Latina, con la partecipazione di Pino Strabioli.

Un appuntamento reso possibile ancora una volta dalla collaborazione e dal contributo della Fondazione Varaldo Di Pietro e del suo presidente Giovanni Di Pietro da sempre sensibile ai temi dell’inclusione e della solidarietà (Premio Mecenate dello Sport e il sostegno a Special Olympics). Non solo spettacolo dunque ma soprattutto un forte impegno nel sociale con una parte del ricavato della serata che sarà devoluto alla stessa Fondazione per i suoi progetti solidali. E per chi vorrà sarà possibile avere, attraverso una donazione sul sito della Fondazione Varaldo Di Pietro, un Privilege Package, che assieme ad un posto riservato nelle primissime file, prevederà un serie di attenzioni per il donatore.

UN RACCONTO LUNGO UNA VITA

Christian De Sica torna con un nuovo concerto-spettacolo showman dal titolo “Una serata tra amici”, dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su Rai Uno, L’attore si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre.Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione. Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale. Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della suaincredibile avventura umana e artistica.

REGIA e TESTI: Christian De Sica

Pianoforte: Riccardo Biseo – Basso: Marco Siniscalco

Batteria: Cristiano Micalizzi – Trobone: Enzo De Rosa

Sax: Mario Caporilli – Sax alto: Ferruccio Corsi

L’organizzazione del tour è curata da Berti Live.

Infoline: 338 4874115

Prevendita biglietti: Circuito www.boxolazio.it

Latina Blu Ticket c.c. Latina Fiori; San Felice Circeo Gentur; Latina Scalo Il Toscano;

Online: www.isalottimusicali.it (http://www.isalottimusicali.it)