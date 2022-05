Il primo evento sulla Cybersecurity a Latina

La Protezione dei dati in Azienda (…è solo questione di “Quando succederà” e non “Se succederà”)”. Questo il titolo dell’evento organizzato il 26 maggio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 all’Hotel Europa da StartApp azienda con base a Latina che opera da vent’anni nel settore della sicurezza informativa. Nel giorno d’oggi i dati sono diventati la moneta di scambio e di ricatto da molti speculatori in rete. Le piccole, medie e grandi aziende, oltre ad avere un sistema ormai collaudato di rispetto della privacy dei dati in ingresso, sono obbligate a prestare massima attenzione alla protezione dei dati presenti in archivio, nel proprio Pc, nei data base e nel cloud aziendale. “Proprio per questo – spiega Sergio Colaiacomo CEO della StartApp – secondo noi c’era la necessità di creare una nuova ed efficace consapevolezza dei rischi informatici necessaria alle aziende per non incorrere in gravissimi problemi come la perdita o la diffusione dei dati. Oggi, nonostante i numerosissimi casi di attacchi informatici alle aziende (Italia è prima in Europa per numero di attacchi e quarta nel mondo), non c’è consapevolezza dei rischi. Le aziende spendono per sistemi di videosorveglianza e antifurti con naturalezza ma non hanno lo stesso atteggiamento verso sistemi di sicurezza informatica. Pensiamo sempre che sia un problema che capiterà agli altri e mai alla nostra azienda. Ma questo è un concetto sbagliato”.

L’evento è gratuito, è rivolto alle aziende e prevede numerosi interventi di esperti in Cybersecurity. Ci saranno gli interventi di Sergio Colaiacomo a rappresentare StartApp, l’Avvocato Emiliano Vitelli Consulente giuridico, Consulente legale d’impresa e Consulente privacy, del Dottor Nicola Filippini di Nethesis Srl, Marino Vigliotti Cloud Services Consultant, SMB Sales e MSP Sellinge di Coretech Srl, Alessandro Vannini della Community Ethical Hacker Italiani, Michele Scopelliti di Officine del Sapere, Benito De Filippis Chairman di BDF Sicurezza Latina Srl.

L’evento sarà Presentato e Moderato dall’Avvocato Maria Rita D’Alessio.

“L’evento – conclude StartApp – ha lo scopo di ribadire i rischi ed invitare le aziende ad informarsi e rendere naturale e standard investire per proteggere i propri dati con la consapevolezza che è meglio investire in prevenzione e protezione che rimediare all’errore di non averlo mai fatto”.