Cori, ragazza priva di sensi sul ciglio della strada: investita da un’auto pirata

CORI – Trovata priva di sensi sul ciglio della strada è stata soccorsa e trasportata al Goretti in gravi condizioni. E’ accaduto nelle prime ore di questa mattina a Cori dove alcuni passanti hanno notato il corpo e lanciato l’allarme al 118.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che indagano, la giovane donna che indossava abbigliamento sportivo, da corsa, è stata travolta da un’auto mentre faceva jogging. L’auto ha poi proseguito la sua corsa. Le indagini, gli accertamenti e la raccolta di testimonianze da parte dei militari proseguono per trovare il pirata.

Solo pochi giorni fa a Latina in Viale Le Corbusier una 19enne è stata urtata da un’auto mentre era in bicicletta riportando un trauma cranico che ha richiesto il ricovero al Goretti. Anche in questo caso l’auto ha proseguito la sua marcia.